Mercedes на крыше: вечернее ДТП на Тюринке (ВИДЕО)

Авария произошла 11 июля около девяти часов вечера на ул. Тюринской, 96.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень.
В результате автомобиль перевернулся.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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