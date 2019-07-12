12.07.2019 14:03

Mercedes на крыше: вечернее ДТП на Тюринке (ВИДЕО)

Авария произошла 11 июля около девяти часов вечера на ул. Тюринской, 96.



// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень.

В результате автомобиль перевернулся.



Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.