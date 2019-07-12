12.07.2019 16:49

Любители смартфонов и портмоне пойманы копами (ФОТО)

Под Харьковом полицейские в течение суток задержали двух мужчин за грабеж.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции Изюмского и Лозовского отделов полиции в считанные часы установили личности злоумышленников.

Так, 11 июля около 14:00 в Изюмского отдела полиции поступило сообщение от 34-летнего жителя города Изюм. Он рассказал правоохранителям, что возле магазина по улице Некрасова неизвестный мужчина вырвал у него из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские выехали на место совершения преступления. При осмотре прилегающих улиц, они увидели мужчину, который по описанию потерпевшего был похож на нападающего.

Преступником оказался 25-летний местный житель, совершивший преступление с целью наживы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Об ограблении прохожего на улице Соборной в городе Лозовая Харьковской области около 23:49 сообщила 42-летняя женщина.

Работниками полиции было установлено, что к 35-летнего потерпевшего подошел неизвестный и толкнул его, в результате чего мужчина упал на землю.

Злоумышленник воспользовался беспомощностью потерпевшего и отобрал портмоне, в котором находились деньги и водительского удостоверения.