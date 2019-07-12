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12.07.2019  16:49   

Любители смартфонов и портмоне пойманы копами (ФОТО)

Под Харьковом полицейские в течение суток задержали двух мужчин за грабеж.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции Изюмского и Лозовского отделов полиции в считанные часы установили личности злоумышленников.
 
Так, 11 июля около 14:00 в Изюмского отдела полиции поступило сообщение от 34-летнего жителя города Изюм. Он рассказал правоохранителям, что возле магазина по улице Некрасова неизвестный мужчина вырвал у него из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.
 
Полицейские выехали на место совершения преступления. При осмотре прилегающих улиц, они увидели мужчину, который по описанию потерпевшего был похож на нападающего.
 
Преступником оказался 25-летний местный житель, совершивший преступление с целью наживы.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
 
Об ограблении прохожего на улице Соборной в городе Лозовая Харьковской области около 23:49 сообщила 42-летняя женщина.
 
Работниками полиции было установлено, что к 35-летнего потерпевшего подошел неизвестный и толкнул его, в результате чего мужчина упал на землю.
 
Злоумышленник воспользовался беспомощностью потерпевшего и отобрал портмоне, в котором находились деньги и водительского удостоверения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойники, ограбление, харьков
 
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