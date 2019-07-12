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12.07.2019  17:49   

Спавший мужчина проснулся от удара ножом в шею (ФОТО)

Под Харьковом преступник в розыске чуть не убил собутыльника.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 июля в дежурную часть Балаклейского ОП поступило сообщение о причинении телесных повреждений 35-летнему жителю села Вишневое.  
 
На месте происшествия полицейские установили, что ранение мужчина получил в собственном доме.
 
В тот день пострадавший с компанией употреблял алкоголь, после чего лег спать.
 
Проснувшись от резкой боли в области шеи, хозяин дома увидел собутыльника с канцелярским ножом в руках.
 
Мужчина скрутил злоумышленника и вызвал полицию.    
 
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель жил в населенном пункте под чужим именем.
 
На самом деле 37-летний уроженец Донецкой области с 2005 года находился в розыске и скрывался от органов досудебного расследования. 
 
Следователями Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
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