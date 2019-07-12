12.07.2019 17:49

Спавший мужчина проснулся от удара ножом в шею (ФОТО)

Под Харьковом преступник в розыске чуть не убил собутыльника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 июля в дежурную часть Балаклейского ОП поступило сообщение о причинении телесных повреждений 35-летнему жителю села Вишневое.

На месте происшествия полицейские установили, что ранение мужчина получил в собственном доме.

В тот день пострадавший с компанией употреблял алкоголь, после чего лег спать.

Проснувшись от резкой боли в области шеи, хозяин дома увидел собутыльника с канцелярским ножом в руках.

Мужчина скрутил злоумышленника и вызвал полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель жил в населенном пункте под чужим именем.

На самом деле 37-летний уроженец Донецкой области с 2005 года находился в розыске и скрывался от органов досудебного расследования.

Следователями Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.