12.07.2019 17:40

Мировое соглашение с харьковской «табачкой» вызвало проверки силовиков в офисах налоговой

Правоохранители проводят обыски в Государственной фискальной службе.



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Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией Philip Morris и государством.

5 декабря 2018 на своем заседании Кабинет Министров принял соответствующее решение, обязав в. о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанную мировое соглашение.

Мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявлении иск к государству и избежать значительных затрат в ходе инвестиционного арбитража о намерениях подать который предупредила компания.

Ранее в СМИ сообщалось , что за три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет/, что также повлекло за собой пристальное внимание силовиков. Но при этом за три года во Львовской области было произведено почти 5 млрд. штук сигарет.

Что известно по харьковской фабрике:

Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией «Филип Моррис» и государством.

5 декабря 2018 года Кабмин принял соответствующее решение, обязав и.о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение.

Мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявление иска к государству и избежать значительных расходов в ходе инвестиционного арбитража, о намерениях подать какой предупредила компания.

«Philip Morris Украина» инвестировала более 11 млн долларов в Харьковскую табачную фабрику в 2017 году, а общая сумма инвестиций, направленная на строительство и дальнейшую модернизацию фабрики, составляет на данный момент 347,8 млн долларов.

Более 40% производимого объема сигарет с табачной фабрики в Харьковской области отправляется на экспорт. При этом фабрика производит на экспорт не только сигареты, но и резаный табак и фильтры для других фабрик компании в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и ЕС.