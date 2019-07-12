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12.07.2019  19:12   

Рецидивист, захвативший и надругавшийся над девушкой - за решеткой

По требованию прокуратуры суд приговорил насильника 19-летней девушки.


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По требованию прокуратуры Первомайский районный суд избрал для подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки (ч. 2 ст. 152 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, происшествие случилось 8 июля этого года.
 
По предварительным данным следствия, злоумышленник напал на молодую девушку в малолюдном месте. Мужчина силой привел жертву в свой дом и связал. В течение суток он удерживал ее в неволе и насиловал.
 
Освободиться девушке удалось лишь на утро следующего дня. В это время ее уже разыскивали правоохранители по заявлению матери, волновалась из-за неожиданного исчезновения дочери.
 
Насильника задержали в тот же день. Им оказался 54-летний местный житель, дважды судимый за преступления против половой свободы и неприкосновенности.
 
Сейчас следствием также решается вопрос о возможности дополнительной квалификации в уголовном производстве по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
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