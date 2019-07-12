12.07.2019 19:12

Рецидивист, захвативший и надругавшийся над девушкой - за решеткой

По требованию прокуратуры суд приговорил насильника 19-летней девушки.



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По требованию прокуратуры Первомайский районный суд избрал для подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки (ч. 2 ст. 152 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, происшествие случилось 8 июля этого года.

По предварительным данным следствия, злоумышленник напал на молодую девушку в малолюдном месте. Мужчина силой привел жертву в свой дом и связал. В течение суток он удерживал ее в неволе и насиловал.

Освободиться девушке удалось лишь на утро следующего дня. В это время ее уже разыскивали правоохранители по заявлению матери, волновалась из-за неожиданного исчезновения дочери.

Насильника задержали в тот же день. Им оказался 54-летний местный житель, дважды судимый за преступления против половой свободы и неприкосновенности.

Сейчас следствием также решается вопрос о возможности дополнительной квалификации в уголовном производстве по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).