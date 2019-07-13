13.07.2019 17:26

ДТП: на Холодной горе насмерть сбит пешеход

Трагедия произошла на улице Сумской шлях.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, трагедия произошла 12 июля в 19:18 по улице Сумской путь.

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил пешехода.

44-летний житель поселка Солоницевка Харьковской области от полученных травм погиб на месте.

Предварительно установлено, что пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.