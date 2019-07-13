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13.07.2019  17:26   

ДТП: на Холодной горе насмерть сбит пешеход

Трагедия произошла на улице Сумской шлях.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, трагедия произошла 12 июля в 19:18 по улице Сумской путь.
 
19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил пешехода.
 
44-летний житель поселка Солоницевка Харьковской области от полученных травм погиб на месте.
 
Предварительно установлено, что пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смертельное дтп, сбит пешеход, харьков, авария
 
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