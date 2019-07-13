Главная Новости Криминал и происшествия Парочка хулиганов решила погонять на трех колесах, но так и не завела мотоцикл (ФОТО)
13.07.2019  18:27   

Парочка хулиганов решила погонять на трех колесах, но так и не завела мотоцикл (ФОТО)

Железного коня нашли брошенным.


//hk.npu.gov.uа
Как инофрмирует ГУ Нацполиции сотрудники угрозыска Балаклейского ОП 12 июля  получили сообщение от 31-летнего жителя села Новая Гусаровка о пропаже мотоцикла «МТ». Мужчина сообщил, что мототранспорт стоял возле дома. Утром транспортное средство исчезло.
 
Во время розысков полицейские установили лиц, причастных к совершению преступления.
 
Злоумышленниками оказались 29 и 33-летний жители районного центра.
 
Мужчины приехали в село к товарищу. Гуляя по окрестностям, увидели мотоцикл и решили покататься.
 
Злоумышленникам не удалось завести транспортное средство и они бросили его недалеко от места преступления, где его и нашли сотрудники полиции.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон мотоцикла, решили покататься, харьков, не завели
 
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