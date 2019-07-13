13.07.2019 18:27

Парочка хулиганов решила погонять на трех колесах, но так и не завела мотоцикл (ФОТО)

Железного коня нашли брошенным.



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Как инофрмирует ГУ Нацполиции сотрудники угрозыска Балаклейского ОП 12 июля получили сообщение от 31-летнего жителя села Новая Гусаровка о пропаже мотоцикла «МТ». Мужчина сообщил, что мототранспорт стоял возле дома. Утром транспортное средство исчезло.

Во время розысков полицейские установили лиц, причастных к совершению преступления.

Злоумышленниками оказались 29 и 33-летний жители районного центра.

Мужчины приехали в село к товарищу. Гуляя по окрестностям, увидели мотоцикл и решили покататься.

Злоумышленникам не удалось завести транспортное средство и они бросили его недалеко от места преступления, где его и нашли сотрудники полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.