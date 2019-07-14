14.07.2019 15:48

Под Харьковом вспыхнул тепловоз (ФОТО)

Движение поездов приостановлено.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 июля в 10:37 в дежурную часть Валковского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что горит электровоз на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что товарный поезд двигался из Полтавы в Харьков.

В его составе был неисправен электровоз, который транспортировали для проведения ремонтных работ.

Во время движения он загорелся. Работники пожарной службы предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятное короткое замыкание электропроводов.

Данное событие внесено в Журнал единого учета Валковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.