14.07.2019 15:48
Под Харьковом вспыхнул тепловоз (ФОТО)
Движение поездов приостановлено.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 июля в 10:37 в дежурную часть Валковского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что горит электровоз на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы.
Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что товарный поезд двигался из Полтавы в Харьков.
В его составе был неисправен электровоз, который транспортировали для проведения ремонтных работ.
Во время движения он загорелся. Работники пожарной службы предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятное короткое замыкание электропроводов.
Данное событие внесено в Журнал единого учета Валковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.