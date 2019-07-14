14.07.2019 16:26

Смертельное ДТП: ночная трагедия на Московском проспекте (ФОТО)

Жесткое столкновение автомобилей произошло у Турбоатома.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW произошла 14 июля около 2:00 на Московском проспекте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей.

В результате происшествия водителя «ВАЗ» и 28-летнего пассажира доставили в больницу.

Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице.

Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.