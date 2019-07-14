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14.07.2019  16:26   

Смертельное ДТП: ночная трагедия на Московском проспекте (ФОТО)

Жесткое столкновение автомобилей произошло у Турбоатома.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW произошла 14 июля около 2:00 на Московском проспекте.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей.
 
В результате происшествия водителя «ВАЗ» и 28-летнего пассажира доставили в больницу.
 
Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице.
 
Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное.
 
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смертельное дтп, авария, харьков
 
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