Главная Новости Криминал и происшествия Возле Конного рынка «бусик» в спешке не влез в водительскую дверь легенды ВАЗовского автопрома
15.07.2019  08:45   

Возле Конного рынка «бусик» в спешке не влез в водительскую дверь легенды ВАЗовского автопрома

В Харькове на ул.Молочной 14 июля микроавтобус врезался в ВАЗ.


://sq.com.ua

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Обе машины получили повреждения. Авария произошла, когда автомобили ехали «на полной скорости». По предварительным данным пострадала только техника.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, пострадавшие
 
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