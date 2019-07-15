Главная Новости Криминал и происшествия Водитель «маршрутки» не смог самостоятельно погасить пожар – пассажиры не пострадали (ФОТО)
15.07.2019  09:09   

Водитель «маршрутки» не смог самостоятельно погасить пожар – пассажиры не пострадали (ФОТО)

Холодногорский район: спасатели ликвидировали пожар в маршрутном автобусе, который загорелся во время движения


://kh.dsns.gov.ua

13 июля в 13:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, в автобусе «Богдан» маршрута №61 сообщением «Центральный рынок - Лысая гора». Транспортное средство загорелся во время движения по ул. Куриловском города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными.

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв.м.

В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧСУ в Харьковской области
 Тэги:  пожар, маршрутка, харьков, спасатели, тушение
 
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