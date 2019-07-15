Водитель «маршрутки» не смог самостоятельно погасить пожар – пассажиры не пострадали (ФОТО)

Холодногорский район: спасатели ликвидировали пожар в маршрутном автобусе, который загорелся во время движения
13 июля в 13:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, в автобусе «Богдан» маршрута №61 сообщением «Центральный рынок - Лысая гора». Транспортное средство загорелся во время движения по ул. Куриловском города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв.м.
В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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