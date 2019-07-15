15.07.2019 10:20

На пожаре погиб 1 человек и полсотни было эвакуировано

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС ликвидировано 180 пожаров и чрезвычайных событий во время которых спасено 3-х и эвакуированы 46 человек.



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В течение недели, с 8 по 15 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 180 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Из них 69 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора.

Еще 2 пожара возникли на территории лесных хозяйств. Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы.

Кроме того, 25 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 16 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 12 - на дежурство, 58 - другие выезды.

В результате пожаров 1 человек погиб, еще один получил ожоги. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей во время ликвидации пожара эвакуированы 46 человек.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 7 человек, еще 2 получили травмы, 3 человека были спасены.

Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 64 боеприпасов, среди которых: 43 артснаряд, 17 минометных мин и 4 гранаты.