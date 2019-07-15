Харьковчанин вез в Россию наркотики на два миллиона (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил в Донецкой области, в рамках борьбы с контрабандой перекрыли незаконное перемещение наркотических веществ в Россию.
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил на Донеччині, у межах боротьби з контрабандою перекрили незаконне переміщення наркотичних речовин до Росії.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу. Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля. За попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 мільйони гривень.
Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
Прес-центр СБ України
Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу восемь килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля.
По предварительной оценке экспертов стоимость «товара» на «черном рынке» составляет почти 2 миллиона гривен.
Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска «Гоптовка».
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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давл.:
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