15.07.2019 10:30

Харьковчанин вез в Россию наркотики на два миллиона (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил в Донецкой области, в рамках борьбы с контрабандой перекрыли незаконное перемещение наркотических веществ в Россию.



//ssu.gov.ua

СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків до Росії Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил на Донеччині, у межах боротьби з контрабандою перекрили незаконне переміщення наркотичних речовин до Росії. Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу. Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля. За попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка». У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Прес-центр СБ України - See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6270#.W5Em0iEZ.dpbs

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу восемь килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля.

По предварительной оценке экспертов стоимость «товара» на «черном рынке» составляет почти 2 миллиона гривен.



Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска «Гоптовка».



В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.