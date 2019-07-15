Иностранец получил нож в живот от разъяренной сожительницы (ФОТО)

На Харьковщине женщина чуть не убила своего сожителя.
13 июля около 22:30 в селе Пархомовка Краснокутского района 23-летняя злоумышленница в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя в брюшную полость.
24-летнего пострадавшего – гражданина Иордании – с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: