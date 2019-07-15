Главная Новости Криминал и происшествия Иностранец получил нож в живот от разъяренной сожительницы (ФОТО)
15.07.2019  10:56   

Иностранец получил нож в живот от разъяренной сожительницы (ФОТО)

На Харьковщине женщина чуть не убила своего сожителя.


// Facebook

13 июля около 22:30 в селе Пархомовка Краснокутского района 23-летняя злоумышленница в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя в брюшную полость.

24-летнего пострадавшего – гражданина Иордании – с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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