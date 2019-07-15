15.07.2019 11:24

Женщина-пешеход получила тяжелые травмы в ДТП

В тяжелом бессознательном состоянии 21-летнюю пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации Богодуховского больницы.



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Авария произошла 14 июля в 1:30 на 50-м км автодороги «Харьков - Ахтырка» вблизи улицы Центральная в селе Крысиное Богодуховского района.



50-летний житель Сумской области, управляя автомобилем «ВАЗ-21043», совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.



В результате аварии 21-летняя местная жительница в тяжелом бессознательном состоянии была госпитализирована в отделение реанимации Богодуховского больницы.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Следователем информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.