15.07.2019 11:11

О бомбах в пяти вузах Харькова сообщили в полицию (ФОТО)

Правоохранители проверяют информацию о наличие взрывчатки



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Утром 15 июля в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.

По сообщению неизвестного минированы:

университет строительства и архитектуры (ХНУСА) на улице Сумской, 40;

университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) на проспекте Науки, 14;

университет городского хозяйства (ХНУГХ) на улице Маршала Бажанова, 17;



По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.



Специалисты осметривают помещения и прилегающие территории.