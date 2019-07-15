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15.07.2019  11:11   

О бомбах в пяти вузах Харькова сообщили в полицию (ФОТО)

Правоохранители проверяют информацию о наличие взрывчатки


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Утром 15 июля в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.

По сообщению неизвестного минированы:
университет строительства и архитектуры (ХНУСА) на улице Сумской, 40;
университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) на проспекте Науки, 14;
университет городского хозяйства (ХНУГХ) на улице Маршала Бажанова, 17;

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.

Специалисты осметривают помещения и прилегающие территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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