О бомбах в пяти вузах Харькова сообщили в полицию (ФОТО)

Правоохранители проверяют информацию о наличие взрывчатки
Утром 15 июля в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.
По сообщению неизвестного минированы:
университет строительства и архитектуры (ХНУСА) на улице Сумской, 40;
университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) на проспекте Науки, 14;
университет городского хозяйства (ХНУГХ) на улице Маршала Бажанова, 17;
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан.
Специалисты осметривают помещения и прилегающие территории.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: