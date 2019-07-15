ДТП возле Конного: патрульные расcказали, как все было (ФОТО)

Авария произошла около шести часов ечера 14 июля на ул. Молочной, 7/8.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Ваз 21063 и Renault , сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, столкновение допустил водитель Renault.
В результате ДТП травмированных нет.
На водителя Renault полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: