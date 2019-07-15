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15.07.2019  11:46   

ДТП возле Конного: патрульные расcказали, как все было (ФОТО)

Авария произошла около шести часов ечера 14 июля на ул. Молочной, 7/8.


// Telegram

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Ваз 21063 и Renault , сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, столкновение допустил водитель Renault. 

В результате ДТП травмированных нет.

На водителя Renault полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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