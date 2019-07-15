15.07.2019 11:46

ДТП возле Конного: патрульные расcказали, как все было (ФОТО)

Авария произошла около шести часов ечера 14 июля на ул. Молочной, 7/8.



// Telegram

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Ваз 21063 и Renault , сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, столкновение допустил водитель Renault.

В результате ДТП травмированных нет.



На водителя Renault полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.