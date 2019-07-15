Пьяный житель области попал под грузовой поезд

Пострадавшего в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в отделение реанимации Купянского больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
14 июля в 6:10 в пгт Двухлетняя на путях железнодорожной станции «Двухлетняя» грузовым поездом был травмирован 20-летний житель села Фигуловка.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
Движение поездов останавливалось на незначительное время.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: