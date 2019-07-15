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15.07.2019  11:58   

Пьяный житель области попал под грузовой поезд

Пострадавшего в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в отделение реанимации Купянского больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.


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14 июля в 6:10 в пгт Двухлетняя на путях железнодорожной станции «Двухлетняя» грузовым поездом был травмирован 20-летний житель села Фигуловка.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Движение поездов останавливалось на незначительное время.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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