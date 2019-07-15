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15.07.2019  12:24   

Парень с наркотиками в рюкзаке побежал при виде полицейских (ФОТО)

Значительное количество вещества, похожего на наркотическое, обнаружили у прохожего харьковские полицейские.


// Патрульная полиция

В воскресенье, 14 июля, около 11 часов утра внимние правоохранитлей привлек парень с рюкзаком, который заметно занервшичал при из появлении. Полицеские окликнули прохожего, и тот пустился наутек.

Патрульные догнали парня на улице Вагонной. Как выяснилось, в его рюкзаке находилось несколько пакетов с неизвестным веществом.

Правоохранители изъяли пакет весом около 400 граммов с веществом голубого цвета и пакет весом около 300 граммов с веществом коричневого цвета. Кроме этого, полицейские обнаружили 5 пакетиков с веществом голубого цвета похожей на наркотическое, которые были замотаны в скотч.

Все обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, пролиция, харьков
 
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