15.07.2019 13:32

Братья, убившие таксиста ради наживы, получили тюремные сроки

Приговором коллегии судей Киевского районного суда двух братьев признали виновными в разбойном нападении и убийстве таксиста.



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На момент совершения преступления младшему из злоумышленников только исполнилось 19 лет, он учился в харьковском вузе. В январе 2018 году до него приехал погостить 22-летний двоюродный брат. Оба парни не работали и решили «улучшить» финансовое состояние разбоем.



Они разработали план, по которому должны были напасть на таксиста. Сообщники даже договорились о том, какие места займут в машине, чтобы водитель не мог оказать сопротивление. Потенциальную жертву выбирали на стоянке возле железнодорожного вокзала.



Злоумышленники попросили мужчину отвезти их в общежитие. Прибыв в конечный пункт, младший брат набросился на водителя с ножом и начал наносить многочисленные удары. Старший в это время бил мужчину кулаками.



От острой кровопотери потерпевший скончался на месте. Нападавшие выбросили тело погибшего к оврагу, расположенного неподалеку. Авто спрятали по одному из общежитий. Из машины забрали мобильную технику, 250 грн, личные документы жертвы и документы на транспортное средство. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Одного из нападавших суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Другому, которому инкриминировали также незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), суд назначил наказание в виде 14 лет и 9 месяцев лишения свободы. Обоим - с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.