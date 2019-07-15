Главная Новости Криминал и происшествия Директор КП в области работала в убыток предприятию
15.07.2019  15:01   

Директор КП в области работала в убыток предприятию

Коммунальное предприятие понесло почти 3 миллиона гривен убытков из-за халатности директора.


// Facebook

48-летняя руководительница одного из коммунальных предприятий Лозовского района в декабря 2017 года заключила договор с одним из ООО на продажу гравийно-песчаной смеси с известнякового карьера. За 1 кубический метр (примерно 2 тонны) продукции коммунальное предприятие получало 25 грн.
 
Однако, по заключению судебно-экономической экспертизы, средняя рыночная стоимость такой смеси составляет 100 грн за тонну.
 
Договор был заключен на реализацию не менее 500 тыс. куб. м пород. Таким образом через заниженные в 8 раз цены коммунальное предприятие недополучило более 2,7 млн грн.
 
Лозовская местная прокуратура утвердила подозрение директору по ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Согласно санкции статьи женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, подозрение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия Братья, убившие таксиста ради наживы, получили тюремные сроки 12.07 Криминал и происшествия Торговец психотропами получил 6 лет - прокуратура 11.07 Криминал и происшествия За фиктивную продажу арестованной квартиры госисполнитель пойдет под суд
 
 

Видео

Звёздный День семьи! В Волчанске и Чугуеве зажигали звёзды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 