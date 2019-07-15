15.07.2019 15:01

Директор КП в области работала в убыток предприятию

Коммунальное предприятие понесло почти 3 миллиона гривен убытков из-за халатности директора.



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48-летняя руководительница одного из коммунальных предприятий Лозовского района в декабря 2017 года заключила договор с одним из ООО на продажу гравийно-песчаной смеси с известнякового карьера. За 1 кубический метр (примерно 2 тонны) продукции коммунальное предприятие получало 25 грн.



Однако, по заключению судебно-экономической экспертизы, средняя рыночная стоимость такой смеси составляет 100 грн за тонну.



Договор был заключен на реализацию не менее 500 тыс. куб. м пород. Таким образом через заниженные в 8 раз цены коммунальное предприятие недополучило более 2,7 млн грн.



Лозовская местная прокуратура утвердила подозрение директору по ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Согласно санкции статьи женщине грозит до 5 лет лишения свободы.