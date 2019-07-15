Директор КП в области работала в убыток предприятию

Коммунальное предприятие понесло почти 3 миллиона гривен убытков из-за халатности директора.
48-летняя руководительница одного из коммунальных предприятий Лозовского района в декабря 2017 года заключила договор с одним из ООО на продажу гравийно-песчаной смеси с известнякового карьера. За 1 кубический метр (примерно 2 тонны) продукции коммунальное предприятие получало 25 грн.
Однако, по заключению судебно-экономической экспертизы, средняя рыночная стоимость такой смеси составляет 100 грн за тонну.
Договор был заключен на реализацию не менее 500 тыс. куб. м пород. Таким образом через заниженные в 8 раз цены коммунальное предприятие недополучило более 2,7 млн грн.
Лозовская местная прокуратура утвердила подозрение директору по ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Согласно санкции статьи женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: