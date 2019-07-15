15.07.2019 15:41

Полиция сняла оцепление с «минированных» вузов (ФОТО)

Информация о заминировании пяти вузов в Харькове не подтвердилась



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 15 июля.



По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты обследовали 6200 кв. метров помещений и более 1000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 900 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информации внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского и Шевченковского отделов полиции.



