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15.07.2019  15:41   

Полиция сняла оцепление с «минированных» вузов (ФОТО)

Информация о заминировании пяти вузов в Харькове не подтвердилась


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции, поступили в полицию сегодня, 15 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты обследовали 6200 кв. метров помещений и более 1000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 900 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информации внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского и Шевченковского отделов полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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