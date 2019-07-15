15.07.2019 17:30

Теракт по телефону: В Харькове суд не изменил меры пресечения подозреваемым

Суд оставил без изменений меры двум киевлянам, подозреваемым в ложных сообщениях о минировании в Харькове



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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

По данным пресс-службы, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников на постановления следственного судьи Киевского районного суда об избрании меры пресечения двум подозреваемым в передаче ложных сообщений с угрозами взрывов в местах массового скопления людей в Харькове.

Прокурор выражал несогласие в части определения залога, а защитники не соглашались с избранием меры пресечения, считая подозрения необоснованными.

Суд оставил жалобы без удовлетворения.

Как сообщалось ранее , подозрения двум киевлянам предъявлены по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что двое мужчин с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и воздействия на совершение действий юридическими лицами, в течение мая 2019 через интернет присылали письма на электронные адреса полиции Харьковщины с угрозами взрывов в государственных учреждениях, торговых центрах и других общественных заведениях.

Киевский районный суд Харькова 30 июня избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа. Этими же постановлениями подозреваемым определенный размер залога - 1440750 грн каждому.