Главная Новости Криминал и происшествия Роковая поездка: девушка обвиняет в изнасиловании водителя
15.07.2019  19:43   

Роковая поездка: девушка обвиняет в изнасиловании водителя

Юная жительница Харьковской области заявила о том, что ее изнасиловали.


facebook.com
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 13 июля к правоохранителям обратилась жительница села Полковая Никитовка 1999 года рождения.
 
Девушка рассказала стражам порядка, что накануне вечером в селе Губаревка двое неизвестных мужчин предложили подвезти ее домой.
 
Не доехав до пункта назначения, водитель остановил транспортное средство и надругался над ней.
 
В ходе оперативно-следственных мероприятий силовики установили и задержали подозреваемых.
 
Ими оказались граждане 1996 и 1989 годов рождения.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").
 
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Криминал и происшествия Рецидивист, захвативший и надругавшийся над девушкой - за решеткой 11.07 Криминал и происшествия Задержание 54-летнего насильника: подробности полиции (ФОТО) 10.07 Криминал и происшествия Девушка обвиняет в изнасиловании 54-летнего мужчину
 
 

Видео

Последние штрихи. Сад Шевченко готовят к открытию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 