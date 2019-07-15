15.07.2019 19:43

Роковая поездка: девушка обвиняет в изнасиловании водителя

Юная жительница Харьковской области заявила о том, что ее изнасиловали.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 13 июля к правоохранителям обратилась жительница села Полковая Никитовка 1999 года рождения.

Девушка рассказала стражам порядка, что накануне вечером в селе Губаревка двое неизвестных мужчин предложили подвезти ее домой.

Не доехав до пункта назначения, водитель остановил транспортное средство и надругался над ней.

В ходе оперативно-следственных мероприятий силовики установили и задержали подозреваемых.

Ими оказались граждане 1996 и 1989 годов рождения.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.