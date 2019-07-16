В харьковской колонии заключенный решил насморк лечить - наркотиками

В Харьковский следственный изолятор п, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников учреждения, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
В ходе проверки информации в помещении приема посылок и передач учреждения, при досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Г., 1971 года рождения, от гражданина Я., в середине флакона от назального спрея было обнаружено прозрачную вещество с голубым оттенком неизвестного происхождения.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
влажн.:
давл.:
ветер: