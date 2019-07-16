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16.07.2019  08:20   

В харьковской колонии заключенный решил насморк лечить - наркотиками

В Харьковский следственный изолятор п, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников учреждения, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.


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В ходе проверки информации в помещении приема посылок и передач учреждения, при досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Г., 1971 года рождения, от гражданина Я., в середине флакона от назального спрея было обнаружено прозрачную вещество с голубым оттенком неизвестного происхождения.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

 

Источник:   Северо Восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик, передача, колония, харьков
 
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