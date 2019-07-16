16.07.2019 08:20

В харьковской колонии заключенный решил насморк лечить - наркотиками

В Харьковский следственный изолятор п, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников учреждения, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



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В ходе проверки информации в помещении приема посылок и передач учреждения, при досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Г., 1971 года рождения, от гражданина Я., в середине флакона от назального спрея было обнаружено прозрачную вещество с голубым оттенком неизвестного происхождения.