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16.07.2019  10:10   

В результате тройного ДТП остановился общественный транспорт в центре

В результате ДТП на трамвайных путях многие харьковчане не успели добраться на работу вовремя.


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На Московском проспектк возле дома № 52 не разъехались Geely, элитный Mercedes и Opel.

Кто нарушил правила - разбираются полицейские. По предварительным данным в результате проишествия пострадала только техника.

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, трамвай, харьков, проспект
 
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