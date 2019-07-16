В результате тройного ДТП остановился общественный транспорт в центре

В результате ДТП на трамвайных путях многие харьковчане не успели добраться на работу вовремя.
На Московском проспектк возле дома № 52 не разъехались Geely, элитный Mercedes и Opel.
Кто нарушил правила - разбираются полицейские. По предварительным данным в результате проишествия пострадала только техника.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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