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16.07.2019  10:27   

Сбитого пьяного мужчину нашли на Салтовке

Обстоятельства происшествия установит следствие.


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Около трех часов ночи 16 июля во время патрулирования на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина полицейские обнаружили мужчину, который лежал на проезжей части с признаками алкогольного опьянения.

У мужчины также были телесные повреждения.

Патрульные вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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