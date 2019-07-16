Сбитого пьяного мужчину нашли на Салтовке

Обстоятельства происшествия установит следствие.
Около трех часов ночи 16 июля во время патрулирования на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина полицейские обнаружили мужчину, который лежал на проезжей части с признаками алкогольного опьянения.
У мужчины также были телесные повреждения.
Патрульные вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
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