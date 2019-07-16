16.07.2019 10:42

Две девушки залезли на крышу Павловского, снимать пришлось спасателям (ФОТО)

Инцидент произошел поздним вечером 15 июля.



// ГСЧС

Две 16-летние девушки, учащиеся коледжа, прыгнули с крыши соседнего 6-этажного здания на крышу 5-этажки на площади Павловской, 5, а вот обратно залезть уже не могли. Не удалось подросткам и найти выход с крыши вниз.

После этого девушки вызвали сотрудников Нацполиции и службы спасения.

Спасателям вызов поступил в 22:30. Сотрудники службы спасения на пожарной автолестнице немедленно выехали по указанному адресу. С помощью автолестницы они поднялись на крышу здания и спустили девушек на землю. Вся спасательная операция длилась 20 минут.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений Основянского отдела полиции. Проводится проверка.