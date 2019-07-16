Главная Новости Криминал и происшествия Две девушки залезли на крышу Павловского, снимать пришлось спасателям (ФОТО)
16.07.2019  10:42   

Две девушки залезли на крышу Павловского, снимать пришлось спасателям (ФОТО)

Инцидент произошел поздним вечером 15 июля.


// ГСЧС

Две 16-летние девушки, учащиеся коледжа, прыгнули с крыши соседнего 6-этажного здания на крышу 5-этажки на площади Павловской, 5, а вот обратно залезть уже не могли. Не удалось подросткам и найти выход с крыши вниз.

После этого девушки вызвали сотрудников Нацполиции и службы спасения.

Спасателям вызов поступил в 22:30. Сотрудники службы спасения на пожарной автолестнице немедленно выехали по указанному адресу. С помощью автолестницы они поднялись на крышу здания и спустили девушек на землю. Вся спасательная операция длилась 20 минут.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений Основянского отдела полиции. Проводится проверка.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, крыша, харьков
 
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