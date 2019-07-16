Две девушки залезли на крышу Павловского, снимать пришлось спасателям (ФОТО)

Инцидент произошел поздним вечером 15 июля.
Две 16-летние девушки, учащиеся коледжа, прыгнули с крыши соседнего 6-этажного здания на крышу 5-этажки на площади Павловской, 5, а вот обратно залезть уже не могли. Не удалось подросткам и найти выход с крыши вниз.
После этого девушки вызвали сотрудников Нацполиции и службы спасения.
Спасателям вызов поступил в 22:30. Сотрудники службы спасения на пожарной автолестнице немедленно выехали по указанному адресу. С помощью автолестницы они поднялись на крышу здания и спустили девушек на землю. Вся спасательная операция длилась 20 минут.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений Основянского отдела полиции. Проводится проверка.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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