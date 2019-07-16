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16.07.2019  11:16   

Региональный экспресс сбил человека под Харьковом (Обновлено, ФОТО)

Инцидент произошел в Коломацком районе.


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О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.

15 июля в 21:45  на станции Коломак пассажирским поездом №720 сообщением Киев-Харьков был смертельно травмирован мужчина, 1990 года рождения, говорится в сообщении.

Задержка движения составила 1 час 45 мин.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что 15 июля в 21:45 недалеко от железнодорожной станции «Коломак» машинист электропоезда сообщением «Киев-Харьков» совершил наезд на 29-летнего жителя села Шелестово Коломакского района.

Мужчина перебегал путь перед поездом и не отреагировал на сигнал, который подал машинист. Тело погибшего направлено в морг.

Информация внесена в журнал единого учета. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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