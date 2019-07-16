Региональный экспресс сбил человека под Харьковом (Обновлено, ФОТО)

Инцидент произошел в Коломацком районе.
О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.
15 июля в 21:45 на станции Коломак пассажирским поездом №720 сообщением Киев-Харьков был смертельно травмирован мужчина, 1990 года рождения, говорится в сообщении.
Задержка движения составила 1 час 45 мин.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили, что 15 июля в 21:45 недалеко от железнодорожной станции «Коломак» машинист электропоезда сообщением «Киев-Харьков» совершил наезд на 29-летнего жителя села Шелестово Коломакского района.
Мужчина перебегал путь перед поездом и не отреагировал на сигнал, который подал машинист. Тело погибшего направлено в морг.
Информация внесена в журнал единого учета. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
влажн.:
давл.:
ветер: