11-летний ребенок пострадал в ДТП под Харьковом

Авария произошла 15 июля в 3:08 в городе Змиеве.
39-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, машина врезалась в бордюр и перевернулась.
В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.
Все обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.
Всего за сутки в Харьковской области произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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