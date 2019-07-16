Главная Новости Криминал и происшествия 11-летний ребенок пострадал в ДТП под Харьковом
16.07.2019  11:39   

11-летний ребенок пострадал в ДТП под Харьковом

Авария произошла 15 июля в 3:08 в городе Змиеве.


// Нацполиция

39-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, машина врезалась в бордюр и перевернулась.

В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Все обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.

Всего за сутки в Харьковской области произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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