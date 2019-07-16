Со скутера – в реанимацию: ДТП под Харьковом (ФОТО)

Авария произошла вечером 14 июля в Балаклее.
Как собщили в Пресс-службе Нацполиции, вечером 14 июля 72-летний житель села Вербовка передвигался по Балаклее на скутере Honda и около 22:30 столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Lanos под управлением 39-летнего водителя.
С многочисленными травмами в тяжелом бессознательном состоянии скутериста доставили в отделение реанимации Балаклейской больницы.
Bнформация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
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