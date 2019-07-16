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16.07.2019  12:31   

Со скутера – в реанимацию: ДТП под Харьковом (ФОТО)

Авария произошла вечером 14 июля в Балаклее.


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Как собщили в Пресс-службе Нацполиции, вечером 14 июля 72-летний житель села Вербовка передвигался по Балаклее на скутере Honda и около 22:30 столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Lanos под управлением 39-летнего водителя.

С многочисленными травмами в тяжелом бессознательном состоянии скутериста доставили в отделение реанимации Балаклейской больницы.

Bнформация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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