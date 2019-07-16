Главная Новости Криминал и происшествия В забор школы врезался нетрезвый мотоциклист
16.07.2019  13:03   

В забор школы врезался нетрезвый мотоциклист

Авария произошла вечером 15 июля в Изюме.


// Нацполиция

Около восьми часов вечера 40-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» не справился с управлением и совершил столкновение с забором местной школы.

В тяжелом состоянии мужчину доставили в местную больницу.

Предварительно, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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