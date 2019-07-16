Главная Новости Криминал и происшествия Такси попало в ДТП на Москалевке
16.07.2019  13:01   

Такси попало в ДТП на Москалевке

Авария произошла 16 июля около 10:00 на ул. Гольдберговской, 30.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

Пострадавших в столкновении нет.

На водителя авто Ford патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Криминал и происшествия В забор школы врезался нетрезвый мотоциклист 16.07 Криминал и происшествия Со скутера – в реанимацию: ДТП под Харьковом (ФОТО) 16.07 Криминал и происшествия 11-летний ребенок пострадал в ДТП под Харьковом
 
 

Видео

Вчера харьковские спасатели снимали с крыши юных любительниц ночных прогулок. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 