Такси попало в ДТП на Москалевке

Авария произошла 16 июля около 10:00 на ул. Гольдберговской, 30.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
Пострадавших в столкновении нет.
На водителя авто Ford патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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