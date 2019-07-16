Пассажир спрятал наркотики в документ родственника

В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля автобуса, следовавшего в Россию, таможенники обнаружили около 12 граммов марихуаны.
Гражданин Украины пытался незаконно провезти наркотик через границу, скрыв в шахте воздухозаборника кондиционера над своим пассажирским сиденьем.
По словам правонарушителя, «травка» была завернута в ксерокопию паспорта двоюродного брата, и предназначалась для собственного потребления.
В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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давл.:
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