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16.07.2019  13:30   

Пассажир спрятал наркотики в документ родственника

В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля автобуса, следовавшего в Россию, таможенники обнаружили около 12 граммов марихуаны.


// ГФС

Гражданин Украины пытался незаконно провезти наркотик через границу, скрыв в шахте воздухозаборника кондиционера над своим пассажирским сиденьем.

По словам правонарушителя, «травка» была завернута в ксерокопию паспорта двоюродного брата, и предназначалась для собственного потребления.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  наркотики, гфс, харьков, таможня
 
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