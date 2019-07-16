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16.07.2019  13:41   

Рецидивист сорвал золотую цепочку и убежал

Но долго бегать ему не пришлось - попался в руки закона.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Основянский ОП поступило заявление от 37-летней потерпевшей о том, что неизвестный сорвал с шеи золотую цепочку, стоимостью около 6500 гривен.
 
В ходе розысков сотрудники полиции разоблачили преступника. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник, ограбление агитаторов, харьков
 
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