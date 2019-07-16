Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове - похищение баннеров кандидата и скандал у палатки
16.07.2019  16:41   

В Харькове - похищение баннеров кандидата и скандал у палатки

С начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 334 сообщение о нарушениях избирательного процесса


hk.npu.gov.ua
15 из них поступили за прошедшие сутки в Киевский, Шевченковский, Московский, Слободской, Холодногорский, Змиевской, Балаклейский, Изюмский, Первомайский и Золочевский ОП полиции.
 
Так 15 июля в полицию поступила информация о том, что на улице Леся Сердюка и Натальи Ужвий в Киевском районе неизвестные порезали агитационные палатки кандидата в народные депутаты Украины. Аналогичная произошло также на проспекте Московском.
 
Жительница Харькова сообщила Шевченковский отдел полиции о краже 8 баннеров с изображением кандидата в народные депутаты Украины.
 
В настоящее время информация по вышеуказанным фактам внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
15 июля 58-летний харьковчанин обратился в Киевский отдела полиции с заявлением о том, что 12 июля ему на мобильный позвонил неизвестный и предложил конфиденциальную информацию, полученную незаконным путем, в отношении одного из депутатов. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
 
На остановках общественного транспорта по проспекту Гагарина и на заборах по улице Храмовая гражданин обнаружил агитационные материалы и сообщил в полицию.
 
Ссора между волонтером политической партии и неизвестным произошла во время проведения предвыборной агитации у входа станции метро «Центральный рынок».
 
Представитель Гражданской сети «ОПОРА» обратился к Золочевского отделения полиции относительно обнаруженного билборда предвыборной агитации без исходных данных.
 
Все заявления и обращения зарегистрированы в Журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.
 
Справка. Следователями открыты 34 уголовных производства. Из них 9 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 10- по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 16 - по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Кроме этого, работниками полиции составлено 10 административных протоколов: 1 - по ст. 178,1 - по ст. 212-14,8 - по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За 125 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, воровство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия Под Харьковом в групповой драке жестоко избили прокурора 03.06 Криминал и происшествия В пригороде Харькова безработный стулом забил насмерть собутыльника 27.05 Криминал и происшествия Патрульные не успели на драку в парке Горького (ВИДЕО)
 
 

Видео

Вчера харьковские спасатели снимали с крыши юных любительниц ночных прогулок. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 