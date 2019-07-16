16.07.2019 16:41

В Харькове - похищение баннеров кандидата и скандал у палатки

С начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 334 сообщение о нарушениях избирательного процесса



hk.npu.gov.ua

15 из них поступили за прошедшие сутки в Киевский, Шевченковский, Московский, Слободской, Холодногорский, Змиевской, Балаклейский, Изюмский, Первомайский и Золочевский ОП полиции.

Так 15 июля в полицию поступила информация о том, что на улице Леся Сердюка и Натальи Ужвий в Киевском районе неизвестные порезали агитационные палатки кандидата в народные депутаты Украины. Аналогичная произошло также на проспекте Московском.

Жительница Харькова сообщила Шевченковский отдел полиции о краже 8 баннеров с изображением кандидата в народные депутаты Украины.

В настоящее время информация по вышеуказанным фактам внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

15 июля 58-летний харьковчанин обратился в Киевский отдела полиции с заявлением о том, что 12 июля ему на мобильный позвонил неизвестный и предложил конфиденциальную информацию, полученную незаконным путем, в отношении одного из депутатов. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

На остановках общественного транспорта по проспекту Гагарина и на заборах по улице Храмовая гражданин обнаружил агитационные материалы и сообщил в полицию.

Ссора между волонтером политической партии и неизвестным произошла во время проведения предвыборной агитации у входа станции метро «Центральный рынок».

Представитель Гражданской сети «ОПОРА» обратился к Золочевского отделения полиции относительно обнаруженного билборда предвыборной агитации без исходных данных.

Все заявления и обращения зарегистрированы в Журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Справка. Следователями открыты 34 уголовных производства. Из них 9 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 10- по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 16 - по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 10 административных протоколов: 1 - по ст. 178,1 - по ст. 212-14,8 - по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За 125 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.