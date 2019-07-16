16.07.2019 15:43

Черный лесоруб незаконно напилил пять грузовиков древесины (ФОТО)

Полицией расследуется факт противозаконной вырубки нескольких десятков деревьев на под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

11 июля в Чугуевского отдела полиции поступило заявление о том, что на нескольких участках Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства было выявлено пять грузовиков с спиленной древесиной.

Во время осмотра было установлено, что на автомобилях перевозили 85 деревьев, из них на 74 отсутствовали электронные чипы. Также у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранения данного вида древесины.

Сведения о событии следователем Чугуевского отдела полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Входе первоочередных следственных действий работники полиции установили владельцев изъятых транспортных средств и допросили свидетелей происшествия. В ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» предоставлено запрос с целью установления владельца или постоянного лесопользователя лесов и предоставления соответствующей документации: договоров, товарно-транспортных накладных, протоколов согласования стоимости услуг на погрузку, разгрузку и перевозку древесины, сведений материально-денежной оценки.

В настоящее время планируется проверка данного лесного хозяйства с привлечением специалистов государственной экологической службы в Харьковской области с целью установления причиненного вреда.

12 июля в Чугуевского городского суда Харьковской области направлено ходатайство об аресте имущества.

Сейчас следователями проводятся другие следственные розыскные действия, направленные на проведение полного, всестороннего и объективного досудебного расследования в рамках уголовного производства.