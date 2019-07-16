16.07.2019 16:11

Раскрыта тайна бабушки с автоматом (ФОТО)

Полицейские оперативно установили личность женщины, которая «угрожала» детям из окна оружием.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, участковые офицеры Новобаварского ОП быстро отреагировали на выявленную в социальной сети информацию. Как выяснилось, оружие предназначено для игры в страйкбол.

На днях в сети Интернет получило распространение изображения, где женщина пожилого возраста в открытом окне держит в руках предмет, похожий на автомат и, якобы, угрожает детям.

Обнаруженную информацию сразу зарегистрировали в журнале единого учета Новобаварского отдела полиции и поручили рассмотрение участковым офицерам полиции.

Во время обхода территории участковые течение нескольких часов установили личность женщины и ее место проживания. Ею оказалась 64-летняя местная жительница. Она объяснила, что указанное оружие принадлежит ее внуку и не является огнестрельным.

С женщиной проведена профилактическая беседа о недопущении в будущем подобных случаев.