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16.07.2019  19:51   

Противозаконная вырубка под Харьковом принесла многомиллионные убытки (ВИДЕО)

Зафиксирована незаконная вырубка деревьев.


//objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, незаконная вырубка - в Октябрьском лесном хозяйстве. 
 
"Черные лесорубы" появились здесь в январе, когда в Нововодолажском лесничестве началась санитарная чистка. С тех пор лес понесли огромные убытки, и восстанавливаться будет еще где-то полвека, утверждают экологи.
 
Сергей Шапаренко, председатель экологической группы "Печенеги" 
Старые деревья формируют сам лес. Прикрывают молодняк от различных неприятностей. После этой рубки кроме того, что старые деревья были украдены и вырублены незаконно, сейчас, когда их нет, молодые деревья - они стоят открытыми для солнца, для ветров, для тех воздействий погодных, климатических к которым они не были приспособлены. 
 
Директор Октябрьского лесхоза говорит: был в отпуске по уходу за ребенком почти год, а при отсутствии его обязанности исполнял заместитель. Вернувшись к работе, Руслан Чагаровский сразу назначил ревизию санитарной рубки. Результаты оказались неутешительными, говорит он.
 
По его оценке обнаружено 81 000 000 гривен ущерба. "Этот ущерб будет расти, потому что у нас 48 000 гектаров леса и мы его все еще не обследовали". 
 
По подсчетам Чагаровского, после полной проверки убытки достигнут 200 000 000. И даже по имеющимся данным вместо сухих на больных деревьев спилили и вывезли более 8000 кубов здорового леса. Представители лесхоза обращались и в полицию, и в прокуратуру. Правоохранители открыли уголовное производство, досудебное расследование - продолжается. В лесничестве говорят: законно спиленных деревьев с каждым днем ​​уменьшается.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  незаконная вырубка, миллионные убытки, харьков
 
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