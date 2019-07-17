17.07.2019 12:19

Ножом по шее: женщина хотела получить деньги, а заработала десять лет тюрьмы

Вынесен приговор женщине, которая навеселе с ножом в руке решила потребовать долг с кассира.



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Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор сотруднице частного предприятия, которая покушалась на жизнь кассира.

Согласно данным расследования, 27 декабря 2017 года женщина решила уволиться из общества с ограниченной ответственностью "Вера". Помимо заявления об уходе она прихватила с собой кухонный нож. Пока кассир отвлекся на телефонный звонок, нетрезвая злоумышленница приставила оружие к его шее и нанесла жертве режущий удар. Мужчина сумел отбиться от нападавшей, а затем вытолкал ее из кабинета и побежал за помощью. Обвиняемая в это время скрылась.

В ходе разбирательства она частично признала свою вину. По словам ранее судимой уроженки Луганской области, на предприятии часто задерживали зарплату, но разрешали брать продукцию. Женщина уверяла, что не планировала лишать жизни потерпевшего, а лишь хотела его запугать и получить заработанные деньги.

Однако суд признал ее виновной в покушении на умышленное убийство и приговорил к десяти годам лишения свободы.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.