На Салтовке Nissan вылетел на тротуар, снес агитационную палатку и врезался в 16-этажку: есть пострадавший (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 16 июля на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, автомобиль Nissan Almera, которым управляла женщина-водитель, на перекрестке «50 на 50» вылетел на тротуар, снес агитационную палатку, в которой находились люди, и врезался в 16-этажку.
Как утверждают очевидцы, в ДТП есть пострадавшие, на место происшествия вызывали карету скорой помощи.
В пресс-службе Нацполиции продтвердили, что есть один пострадавший, степень тяжести пока неизвестна, он доставлен в больницу.
Следствие выясняет обстоятельства и подробности ДТП.
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