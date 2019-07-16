16.07.2019 21:34

На Салтовке Nissan вылетел на тротуар, снес агитационную палатку и врезался в 16-этажку: есть пострадавший (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 16 июля на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного.



// Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.



По их словам, автомобиль Nissan Almera, которым управляла женщина-водитель, на перекрестке «50 на 50» вылетел на тротуар, снес агитационную палатку, в которой находились люди, и врезался в 16-этажку.



Как утверждают очевидцы, в ДТП есть пострадавшие, на место происшествия вызывали карету скорой помощи.

В пресс-службе Нацполиции продтвердили, что есть один пострадавший, степень тяжести пока неизвестна, он доставлен в больницу.

Следствие выясняет обстоятельства и подробности ДТП.



