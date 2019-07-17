В Харькове водитель с признаками наркотического опьянения снес осветительный столб (ФОТО)

Вечером 16 июля патрульным поступило повидомлeння о ДТП с наездом на препятствие на улице Клочковской, 261/1.
Водитель автомобиля "Аudi" не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.
Для прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчины пригласили в медицинское учреждение. Результаты осмотра будут через неск илька дней.
Вследствие ДТП пострадавших нет.
На руководителя "Аudi" патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Кроме этого, в автомобиле находился пассажир - владелец данного транспортного средства, также получил протокол по ст. 130 КУоАП за передачу авто нетрезвом водителю.
В дальнейшем все админматериалы передадут в суд. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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