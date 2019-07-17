Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове водитель с признаками наркотического опьянения снес осветительный столб (ФОТО)
17.07.2019  09:36   

В Харькове водитель с признаками наркотического опьянения снес осветительный столб (ФОТО)

Вечером 16 июля патрульным поступило повидомлeння о ДТП с наездом на препятствие на улице Клочковской, 261/1.


// facebook

Водитель автомобиля "Аudi" не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. 

Для прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчины пригласили в медицинское учреждение. Результаты осмотра будут через неск илька дней.

Вследствие ДТП пострадавших нет. 

На руководителя "Аudi" патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Кроме этого, в автомобиле находился пассажир - владелец данного транспортного средства, также получил протокол по ст. 130 КУоАП за передачу авто нетрезвом водителю. 

В дальнейшем все админматериалы передадут в суд. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотик, ауди, харьков, дтп, полиция, протокол, обследование
 
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