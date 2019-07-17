17.07.2019 09:36

В Харькове водитель с признаками наркотического опьянения снес осветительный столб (ФОТО)

Вечером 16 июля патрульным поступило повидомлeння о ДТП с наездом на препятствие на улице Клочковской, 261/1.



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Водитель автомобиля "Аudi" не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.

Для прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчины пригласили в медицинское учреждение. Результаты осмотра будут через неск илька дней.