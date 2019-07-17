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17.07.2019  09:50   

На Журавлевке машина перевернулась на капот

Модный челендж парковки на капот исполнил водитель ВАЗовской "Лады".


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"ВАЗ-21101" врезался в бордюр и перевернулся. Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова. Авария произошла 16 июля в 23.45 на Журавлевском спуске. Медики госпитализировали водителя автомобиля.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, парковка, харьков, полиция, протокол
 
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