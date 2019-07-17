17.07.2019 10:20

На парковке у дома сгорел внедорожник

Холодногорский район: на парковке вблизи жилой многоэтажки горели автомобиль и облицовка балкона



://kh.dsns.gov.ua

17 июля в 3:17 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Renault LOGAN» 2012 г.в., который был припаркован возле многоэтажного жилого дома по ул. Полтавский шлях, 190 города Харькова.

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия во внедорожнике горел салон автомобиля на площади около 6 кв.м. Также огнем была повреждена облицовка балкона на 2-м этаже дома. Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 03:55 ликвидировали его.

Причина возникновения пожара устанавливается.