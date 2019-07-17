17.07.2019 10:50

На Пушкинской в результате утреннего столкновения мотоцикла и автомобиля пострадал водитель Yamaha

53-летнего мужчину доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи



//hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Авария произошла 17 июля около 7:30 на перекрестке улиц Пушкинская и Гиршмана. Водитель мотоцикла «Yamaha», завершая проезд, допустил столкновение с автомобилем «Opel» под управлением 55-летнего водителя.

Как пояснил водитель иномарки, он начал движение на зеленый цвет светофора, в этот момент завершил проезд перекрестка мотоцикл и произошло столкновение. Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.