На Пушкинской в результате утреннего столкновения мотоцикла и автомобиля пострадал водитель Yamaha

53-летнего мужчину доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Авария произошла 17 июля около 7:30 на перекрестке улиц Пушкинская и Гиршмана. Водитель мотоцикла «Yamaha», завершая проезд, допустил столкновение с автомобилем «Opel» под управлением 55-летнего водителя.
Как пояснил водитель иномарки, он начал движение на зеленый цвет светофора, в этот момент завершил проезд перекрестка мотоцикл и произошло столкновение. Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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