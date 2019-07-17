Лжеминеры снова испортили вечерний отдых харьковчан

Как обычно, заминировали ВСЕ торговые центры, детские сады, больницы и вдобавок несколько отелей
Во вторник, 16 июля, правоохранители два раза получали анонимные сообщения о минировании, сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Сначала в 15:15, в ГУ ЧП в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти отелей:
– гостиницы «Националь» на пр. Науки, 21;
– отеле «Баден-Баден» в пос. Малая Даниловка;
– гостинице «Деголь» на пл. Защитников Украины, 17а;
– отеле «Артуа» на пр. Льва Ландау, 151В;
– отель «India Palac» на ул. Матюшенко 14.
А в 18:45 в ГУ ЧП в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о заминировании всех ТРЦ, детских садов, больниц.
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал, посетители и жители эвакуировались.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.
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