17.07.2019 10:47

Лжеминеры снова испортили вечерний отдых харьковчан

Как обычно, заминировали ВСЕ торговые центры, детские сады, больницы и вдобавок несколько отелей



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Во вторник, 16 июля, правоохранители два раза получали анонимные сообщения о минировании, сообщается в оперативной сводке ХОГА.



Сначала в 15:15, в ГУ ЧП в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти отелей:

– гостиницы «Националь» на пр. Науки, 21;

– отеле «Баден-Баден» в пос. Малая Даниловка;

– гостинице «Деголь» на пл. Защитников Украины, 17а;

– отеле «Артуа» на пр. Льва Ландау, 151В;

– отель «India Palac» на ул. Матюшенко 14.

А в 18:45 в ГУ ЧП в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о заминировании всех ТРЦ, детских садов, больниц.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.