Пожар в центре Харькове: женщину по лестнице эвакуировали с балкона (ВИДЕО, ФОТО)

На пожаре в Шевченковском районе огнеборцы спасли 63-летнюю женщину.
Около половины пятого утра 17 июля спасателей вызвали на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Бакулина, 14. Сообщили, что горит квартира на втором этаже.
На тушение выезжали два пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле.
На месте пожарные установили, что в квартире горят мебель, домашние вещи и разный хлам на площади 25 кв.м.
На балконе стояла 63-летняя жительница квартиры. Она не могла самостоятельно эвакуироваться и нуждалась в помощи.
Пожарные с помощью выдвижной лестницы поднялись на балкон и спасли женщину. С ожогами плеча и рук она была госпитализирована в лечебное учреждение.
В течение получаса огонь удалось локализовать и к семи утра полностью обуздать.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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