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17.07.2019  11:09   

Пожар в центре Харькове: женщину по лестнице эвакуировали с балкона (ВИДЕО, ФОТО)

На пожаре в Шевченковском районе огнеборцы спасли 63-летнюю женщину.


// ГСЧС

Около половины пятого утра 17 июля спасателей вызвали на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Бакулина, 14. Сообщили, что горит квартира на втором этаже.

На тушение выезжали два пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле.

На месте пожарные установили, что в квартире горят мебель, домашние вещи и разный хлам на площади 25 кв.м.

На балконе стояла 63-летняя жительница квартиры. Она не могла самостоятельно эвакуироваться и нуждалась в помощи.

Пожарные с помощью выдвижной лестницы поднялись на балкон и спасли женщину. С ожогами плеча и рук она была госпитализирована в лечебное учреждение.

В течение получаса огонь удалось локализовать и к семи утра полностью обуздать.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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