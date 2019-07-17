17.07.2019 11:09

Пожар в центре Харькове: женщину по лестнице эвакуировали с балкона (ВИДЕО, ФОТО)

На пожаре в Шевченковском районе огнеборцы спасли 63-летнюю женщину.



// ГСЧС

Около половины пятого утра 17 июля спасателей вызвали на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Бакулина, 14. Сообщили, что горит квартира на втором этаже.



На тушение выезжали два пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле.

На месте пожарные установили, что в квартире горят мебель, домашние вещи и разный хлам на площади 25 кв.м.

На балконе стояла 63-летняя жительница квартиры. Она не могла самостоятельно эвакуироваться и нуждалась в помощи.

Пожарные с помощью выдвижной лестницы поднялись на балкон и спасли женщину. С ожогами плеча и рук она была госпитализирована в лечебное учреждение.



В течение получаса огонь удалось локализовать и к семи утра полностью обуздать.



Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.