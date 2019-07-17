На Салтовке сгорел автомобиль в гараже (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возгорания уточняется.
Пожаре в гараже вблизи многоэтажного дома по Юбилейному проспекту, 61 произошел около четырех часов утра 17 июля.
В гараже стоял автомобиль Toyota Prado 2015 года выпуска.
Огонем был охвачен гараж на площади 15 кв. м.и автомобиль на площади 5 кв. м.
Тушить поджар выезжали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы локализовать огонь и еще полчаса на полную ликвидацию пожара.
Причина и ущерб устанавливаются.
По информации СМИ, машина и гараж принадлежат начальнику Октябрьского лесхоза Руслану Чагаровскому, который должен делать доклад президенту о незаконных вырубкам и чёрных лесорубах в Харьковской области. Чагаровский уверяет, что гараж и машину ему сожгли.
«Это сделали из-за моей работы. Я открыто рассказываю о ворах, черных лесорубах, которые вырубили и вывезли столетние дубы. Они не хотят, чтобы я говорил правду», – заявил Чагаровский.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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