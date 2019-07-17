Ночью на Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Сгорел автомобиль Renault LOGAN 2012 года выпуска, который был припаркован возле многоэтажного жилого дома по ул. Полтавский шлях, 190.
Пожар произошел после трех часов ночи 17 июля.
Когда два отделения спасателей прибыли на тушение, огонь охватил салон внедорожника на площади около 6 кв.м.
Также огонь повредил облицовку балкона на 2-м этаже дома.
Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и у четырем утра ликвидировали его.
Причина возникновения пожара устанавливается.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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