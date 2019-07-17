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17.07.2019  12:02   

Ночью на Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Сгорел автомобиль Renault LOGAN 2012 года выпуска, который был припаркован возле многоэтажного жилого дома по ул. Полтавский шлях, 190.


// ГСЧС

Пожар произошел после трех часов ночи 17 июля.

Когда два отделения спасателей прибыли на тушение, огонь охватил салон внедорожника на площади около 6 кв.м.

Также огонь повредил облицовку балкона на 2-м этаже дома.

Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и у четырем утра ликвидировали его.

Причина возникновения пожара устанавливается.


 
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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