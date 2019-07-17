17.07.2019 12:02

Ночью на Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Сгорел автомобиль Renault LOGAN 2012 года выпуска, который был припаркован возле многоэтажного жилого дома по ул. Полтавский шлях, 190.



// ГСЧС

Пожар произошел после трех часов ночи 17 июля.



Когда два отделения спасателей прибыли на тушение, огонь охватил салон внедорожника на площади около 6 кв.м.



Также огонь повредил облицовку балкона на 2-м этаже дома.



Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и у четырем утра ликвидировали его.



Причина возникновения пожара устанавливается.





