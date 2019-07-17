За торговлю «травкой» рецидивист получил семь лет тюрьмы

Суд вынес приговор наркодельцу, в доме которого хранилось более 350 г каннабиса.
По материлам следствия, во время обыска дома у 34-летнего обвиняемого обнаружили и изъяли 24 полимерных пакета с каннабисом общим весом более 270 г. Наркотические средства были взвешены и расфасованы для продажи. Кроме того, в доме злоумышленника нашли также пакет, в котором хранилось еще около 90 г каннабиса.
К тому же у нарушителя уже была судимость за наркопреступления, он отбывал наказание в местах лишения свободы. За «старое» он взялся еще с непогашенной судимостью.
Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова мужчину признали виновным в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Наркодельца приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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